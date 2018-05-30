Финские полицейские застрелили оленя в центре Хельсинки

30 Мая 2018 года, 17:50

ФИНЛЯНДИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Олень, который оказался в самом центре города Хельсинки в среду, был застрелен полицией, пишет местная газета. Helsingin Sanomat. Об этом сообщают РИА Новости.

«Около пяти утра полиция получила информацию о диком олене в центре города. Патрулю отводилось 20 минут для поимки животного до наступления часа-пик в утреннем трафике», — сообщил газете комиссар полиции.

Животное было убито в самом центре города, неподалеку от концертного зала «Финляндия».

Дикие животные не редкость в центре финской столицы. Так, зимой 2015 года на центральном железнодорожном вокзале «поселилась» лиса, избавиться от которой удалось лишь с помощью специалистов.