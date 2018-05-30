Финские полицейские застрелили оленя в центре Хельсинки

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
7 июня презентация на Кольском, 110 7 июня презентация на Кольском, 110
Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья» Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ» МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ»
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
 
 

Видеоновости16+

Стало известно, когда состоится фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
 
 
 
 

Курсы валют 30.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,8190
-0,1384
1 USD
Доллар США
62,6420
0,3710
1 EUR
Евро
72,5269
-0,3053
10 NOK
Норвежских крон
75,8414
-0,4309
10 SEK
Шведских крон
70,2714
-0,7883
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.5 м/с
давление 768.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

В санатории «Тирвас» отдохнут 55 пенсионеров
30 Мая 2018, 16:16
В санатории «Тирвас» отдохнут 55 пенсионеров
В Мурманске вынесли приговор членам наркогруппировки
30 Мая 2018, 15:23
В Мурманске вынесли приговор членам наркогруппировки
Юные северяне открыли сезон поездок в детские оздоровительные лагеря
30 Мая 2018, 14:27
Юные северяне открыли сезон поездок в детские оздоровительные лагеря
Мурманская область готовится к фестивалю энергосбережения «ВместеЯрче»
30 Мая 2018, 13:50
Мурманская область готовится к фестивалю энергосбережения «ВместеЯрче»
 
 
 
 

Самое читаемое

Сегодня ночью «Рено» врезался в автовышку
30 Мая 2018, 10:43
В учебно-методических сборах приняли участие 37 кинологов
29 Мая 2018, 19:12
Столкновение автомобиля и автобуса в Мурманске обошлось без жертв
30 Мая 2018, 09:26
Пьяный водитель из Североморска не захотел добровольно сдаться полиции
30 Мая 2018, 12:57
В Мурманской области ветрено и прохладно
30 Мая 2018, 08:35
Официальные курсы валют на 30 мая
30 Мая 2018, 07:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Финские полицейские застрелили оленя в центре Хельсинки
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 17:50

Финские полицейские застрелили оленя в центре Хельсинки


ФИНЛЯНДИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Олень, который оказался в самом центре города Хельсинки в среду, был застрелен полицией, пишет местная газета. Helsingin Sanomat. Об этом сообщают РИА Новости.

«Около пяти утра полиция получила информацию о диком олене в центре города. Патрулю отводилось 20 минут для поимки животного до наступления часа-пик в утреннем трафике», — сообщил газете комиссар полиции.

Животное было убито в самом центре города, неподалеку от концертного зала «Финляндия».

Дикие животные не редкость в центре финской столицы. Так, зимой 2015 года на центральном железнодорожном вокзале «поселилась» лиса, избавиться от которой удалось лишь с помощью специалистов.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
До конца этого года увеличат выплаты на детей
2.
Сбережения россиян вырастут на 15%
3.
Администрация Кировска: «В таком виде мы крышу не примем»
4.
Марина Ковтун заняла 18 место в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ
5.
С начала года инфляция в России составила 1,6%
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»