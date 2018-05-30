Сбережения россиян вырастут на 15%

30 Мая 2018 года, 18:04

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Россияне с 2018 года станут больше сберегать, следует из квартального макропрогноза РАН, с которым ознакомились «Известия». Так, в этом году население накопит 5,2 трлн рублей, в 2019-м — 5,9 трлн рублей, а в 2020-м — 6,4 трлн рублей. При этом сейчас граждане откладывают средства не из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Увеличение сбережений связано с ростом реальных зарплат и доходов.

В 2018 году темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с прошлым годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей, следует из макропрогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. По данным Росстата, в 2017 году общий объем сбережений россиян составил 30 трлн рублей. Большую часть денег население хранит на банковских вкладах — без малого 20 трлн рублей, меньшую — в ценных бумагах и наличных — порядка 10 трлн.

Россияне увеличивают свои сбережения в связи с ростом реальных зарплат и доходов, пояснил один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Однако он подчеркнул, что рост накоплений россиян не означает, что они вернулись к сберегательной модели поведения. Граждане всё же продолжают удовлетворять свой посткризисный спрос на продукты длительного пользования, например автомобили и бытовую технику. Сбережения населения могли бы быть больше, если бы не низкие ставки по депозитам, добавил Александр Широв. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что потребители стали более благоприятно оценивать нынешний период как подходящий для крупных расходов.