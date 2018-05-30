До конца этого года увеличат выплаты на детей

30 Мая 2018 года, 18:45

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сумма пока определяется, рассказали «Известиям» в Минтруде. Сейчас она составляет 50 рублей в месяц и выплачивается работодателем. По словам экспертов, пособие на ребенка должно составлять не меньше 10 тысяч рублей, тогда это будет реальная помощь.

О том, что до конца года в России повысят пособие на детей от полутора до трех лет, рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В пресс-службе ведомства уточнили, что вопрос о размере пособия еще прорабатывается.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме, сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», - отметил министр.

Сейчас в соответствии с указом президента от 1994 года «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» женщинам, находящимся в декрете, положено пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Сумма не менялась более 20 лет и составляет 50 рублей, выплачивает ее работодатель. В Минфине сообщили, что предложения от Минтруда об увеличении размера пособия пока не поступали в ведомство.