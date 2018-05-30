Завтра будут рассмотрены заявки конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года»

30 Мая 2018 года, 18:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра, 31 мая, Региональная комиссия по качеству Мурманской области проводит заседание по рассмотрению заявок 21-го регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года». Он проводится в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

В конкурсе участвуют 34 товара/услуги 21 предприятия и организации из Мурманска, ЗАТО Североморск, Апатитов, Кольского района, Кировска, Полярных Зорей, Кандалакши. Пять организаций участвуют впервые. На заседании региональной комиссии по качеству представители каждого предприятия-участника выступят с презентациями и ответят на дополнительные вопросы комиссии. До 8 июня комиссия обобщит полученные каждым участником оценки и утвердит итоги конкурса.

Лауреаты и дипломанты получат право использовать соответствующий Знак конкурса в рекламно-информационных целях, лауреаты - представлять Мурманскую область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России», который стартует в июле.