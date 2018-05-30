Администрация Кировска: «В таком виде мы крышу не примем»

30 Мая 2018 года, 17:10

КИРОВСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В администрации Кировска прокомментировали ситуацию, произошедшую вчера. Напомним, 29 мая, сильный ветер снёс крышу пятиэтажного дома №7 на улице Юбилейная в Кировске. Крышу недавно ремонтировали. Но из-за непогоды кровля буквально «свернулась» пополам.

«Вчера, сразу после поступления информации, была проведена Комиссия по ЧС. Определены все необходимые мероприятия, установлено ограждение. Пригласили генерального директора компании-подрядчика, который приехал из Мурманска. Было найдено техническое решение и, самое главное, удалось оперативно вернуть кровлю на место и избежать залития квартир жильцов, - отметил первый заместитель главы администрации Кировска Василий Клиновицкий.

Работы по ремонту кровли ведутся в рамках программы капитального ремонта. Объект еще не принят администрацией города и Фондом капитального ремонта Мурманской области. После повреждений из-за сильного ветра подрядчику придется переделывать свою работу. «В таком виде мы крышу уже не примем. Естественно, это будет переделано», - подчеркнул Василий Клиновицкий.

Фото: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК