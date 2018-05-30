Дача на ладони

31 Мая 2018 года, 09:11

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - Начинается дачный сезон и все радости с ним связанные, но одновременно и дополнительные причины для волнений – а все ли в порядке на даче? Как чувствуют себя родители? Теперь следить за дачей и домом можно из любой точки планеты, где есть интернет. А предлагаемые решения стали доступны по цене для любого семейного бюджета, в конце концов, нервы – дороже.

Многие уже поняли преимущества и уже пользуются домашним видеонаблюдением. Одному оно позволит следить за работой няни, другому – приглядывать за питомцами, третьему – удаленно контролировать ремонтную бригаду. Однако долгое время большинство из нас останавливали два вопроса: цена таких систем и сложность их эксплуатации. Сегодня таких проблем больше нет, и круг пользователей «умных» камер становится все шире.

Одна из самых удобных и простых в использовании систем такого рода – комплект «Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Компания предлагает решения «под ключ» как для домашнего, так и для загородного видеонаблюдения с единой системой управления – на даче можно присматривать за городской квартирой, а в квартире – за загородным участком или за гаражом - двойная польза применения. В личном кабинете можно присоединить несколько камер, даже если они установлены не только в разных местах, но и в разных регионах.

В комплекте для организации внешнего видеонаблюдения предлагается HD-видеокамера, которую не составляет никакого труда установить в нужном месте и подключить к Wi-Fi. Есть два варианта камер – для настенного или для потолочного крепления. Все они приспособлены для работы в суровых условиях (при температуре воздуха от -40°С до +60°С). Инфракрасная подсветка (в ночное время) и широкий угол обзора (до 75,8°) позволяют всегда иметь качественное изображение. Если же, по какой-то причине, обзор будет закрыт, камера сразу пришлет уведомление – она оснащена датчиками перекрытия и движения.

Для подключения услуги необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или активировать мобильное приложение. И все! Больше ничего не требуется – за объектом можно наблюдать хоть в круглосуточном режиме. Более того: доступны как прямой эфир, так и записи с видеокамер, так что всегда можно отмотать запись назад и разглядеть интересующий вас эпизод.

Вернемся еще раз к областям применения. Видеонаблюдение от «Ростелекома» можно использовать для присмотра за припаркованной во дворе машиной, камера, установленная у ворот, может частично взять на себя функции домофона – она оборудована микрофоном.

Получается универсальное устройство для умного дома и хозяина (и для хозяйки, конечно, тоже). Больше не нужно звонить соседям с просьбой проверить, «все ли у меня на даче в порядке» или нервничать, когда пожилой родственник опять не слышит вашего звонка – достаточно включить прямую трансляцию и убедиться, что человек жив-здоров и просто пропалывает грядки. Можно сократить количество поездок на строящийся объект и просто просматривать видео за день – так можно контролировать сроки и объем работ.

В общем, экономия и денег, и времени, и нервов – очевидны. Но сколько за это придется заплатить? До конца мая 2018 года действует специальная акция: абоненты «Ростелекома» могут получить камеру и возможность пользоваться услугой всего за 300 рублей в месяц. А можно выкупить камеру сразу – и тогда услуга будет доступна бесплатно в течение целого года. Кстати, записи с камер будут находиться в защищенном облачном хранилище, значит уничтожить их невозможно. Есть различные тарифные планы – в зависимости от выбранного срока хранения записей (от 7 до 30 дней). Заказать комплекты «Умный дом. Видеонаблюдение» и узнать подробности об услуге можно на сайте rt.ru и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».