Дача на ладони

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей
7 июня презентация на Кольском, 110 7 июня презентация на Кольском, 110
Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья» Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
 
 

Видеоновости16+

«В теме»
 
 
 
 

Курсы валют 31.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,0556
0,2366
1 USD
Доллар США
62,5937
-0,0483
1 EUR
Евро
72,5211
-0,0058
10 NOK
Норвежских крон
75,9347
0,0933
10 SEK
Шведских крон
70,3941
0,1227
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.9 м/с
давление 770.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей
31 Мая 2018, 10:04
Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей
В Мурманске состоится мероприятие ко Дню защиты детей
31 Мая 2018, 09:37
В Мурманске состоится мероприятие ко Дню защиты детей
До конца этого года увеличат выплаты на детей
30 Мая 2018, 18:45
До конца этого года увеличат выплаты на детей
Сбережения россиян вырастут на 15%
30 Мая 2018, 18:04
Сбережения россиян вырастут на 15%
 
 
 
 

Самое читаемое

Сбережения россиян вырастут на 15%
30 Мая 2018, 18:04
Командующий Северным флотом вручил награды офицерам
30 Мая 2018, 12:31
Пьяный водитель из Североморска не захотел добровольно сдаться полиции
30 Мая 2018, 12:57
По дорогам Мурманска разъезжал водитель в состоянии наркотического опьянения
30 Мая 2018, 16:00
Финские полицейские застрелили оленя в центре Хельсинки
30 Мая 2018, 17:50
В Заполярье приедет знаменитый йог из Индии
30 Мая 2018, 17:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Дача на ладони
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 09:11

Дача на ладони


РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - Начинается дачный сезон и все радости с ним связанные, но одновременно и дополнительные причины для волнений – а все ли в порядке на даче? Как чувствуют себя родители? Теперь следить за дачей и домом можно из любой точки планеты, где есть интернет. А предлагаемые решения стали доступны по цене для любого семейного бюджета, в конце концов, нервы – дороже.

Многие уже поняли преимущества и уже пользуются домашним видеонаблюдением. Одному оно позволит следить за работой няни, другому – приглядывать за питомцами, третьему – удаленно контролировать ремонтную бригаду. Однако долгое время большинство из нас останавливали два вопроса: цена таких систем и сложность их эксплуатации. Сегодня таких проблем больше нет, и круг пользователей «умных» камер становится все шире.

Одна из самых удобных и простых в использовании систем такого рода – комплект «Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Компания предлагает решения «под ключ» как для домашнего, так и для загородного видеонаблюдения с единой системой управления – на даче можно присматривать за городской квартирой, а в квартире – за загородным участком или за гаражом - двойная польза применения. В личном кабинете можно присоединить несколько камер, даже если они установлены не только в разных местах, но и в разных регионах.

В комплекте для организации внешнего видеонаблюдения предлагается HD-видеокамера, которую не составляет никакого труда установить в нужном месте и подключить к Wi-Fi. Есть два варианта камер – для настенного или для потолочного крепления. Все они приспособлены для работы в суровых условиях (при температуре воздуха от -40°С до +60°С). Инфракрасная подсветка (в ночное время) и широкий угол обзора (до 75,8°) позволяют всегда иметь качественное изображение. Если же, по какой-то причине, обзор будет закрыт, камера сразу пришлет уведомление – она оснащена датчиками перекрытия и движения.

Для подключения услуги необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или активировать мобильное приложение. И все! Больше ничего не требуется – за объектом можно наблюдать хоть в круглосуточном режиме. Более того: доступны как прямой эфир, так и записи с видеокамер, так что всегда можно отмотать запись назад и разглядеть интересующий вас эпизод.

Вернемся еще раз к областям применения. Видеонаблюдение от «Ростелекома» можно использовать для присмотра за припаркованной во дворе машиной, камера, установленная у ворот, может частично взять на себя функции домофона – она оборудована микрофоном.

Получается универсальное устройство для умного дома и хозяина (и для хозяйки, конечно, тоже). Больше не нужно звонить соседям с просьбой проверить, «все ли у меня на даче в порядке» или нервничать, когда пожилой родственник опять не слышит вашего звонка – достаточно включить прямую трансляцию и убедиться, что человек жив-здоров и просто пропалывает грядки. Можно сократить количество поездок на строящийся объект и просто просматривать видео за день – так можно контролировать сроки и объем работ.

В общем, экономия и денег, и времени, и нервов – очевидны. Но сколько за это придется заплатить? До конца мая 2018 года действует специальная акция: абоненты «Ростелекома» могут получить камеру и возможность пользоваться услугой всего за 300 рублей в месяц. А можно выкупить камеру сразу – и тогда услуга будет доступна бесплатно в течение целого года. Кстати, записи с камер будут находиться в защищенном облачном хранилище, значит уничтожить их невозможно. Есть различные тарифные планы – в зависимости от выбранного срока хранения записей (от 7 до 30 дней). Заказать комплекты «Умный дом. Видеонаблюдение» и узнать подробности об услуге можно на сайте rt.ru и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»