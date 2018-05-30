Наступает жаркое лето для мурманских геймеров – в тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» новые преимущества

31 Мая 2018 года, 09:50

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - «Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» на услугу «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Опция «Фогейм» предоставляет игрокам целую систему бонусов, которые начисляются автоматически – просто за подключение и пользование тарифом «Игровой»:

различные игровые преимущества и артефакты – оружие, боевой опыт, амулеты и др., все они позволяют быстрее добиваться высоких результатов в играх;

приветственные бонусы за подключение;

повышенные бонусы за стаж – чем больше срок пользования опцией, тем больше размер бонусов.

Тарифный план «Игровой» – это экосистема сервисов, в которой объединено всё, что нужно онлайн-игроку, в частности максимальная скорость передачи данных «Домашнего интернета» (до 250 Мбит/с), низкий пинг и игровые преимущества, которые доступны пользователям тарифного плана без дополнительной платы.

«Партнерство с компанией «Ростелеком» – большой шаг в развитии платформы «Фогейм». С тарифом «Игровой» мы открываем для наших пользователей новую возможность: теперь они могут играть в игры «Фогейма» не только бесплатно, но еще и получая весомые бонусы. Всё, что для этого нужно – использовать интернет-тариф от «Ростелекома». Мы уделяем особое внимание построению долгосрочных отношений с пользователями, поэтому и в дальнейшем планируем создавать выгодные условия для российских игроков совместно с «Ростелекомом», – прокомментировал Иван Мороз, директор по игровым проектам компании Innova.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайтах https://rt.ru/warface, https://rt.ru/wargaming и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.