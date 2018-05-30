В районе Апатитов прогуливалась пара «косолапых»

31 Мая 2018 года, 10:33

АПАТИТЫ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В районе фермы в Апатитах разгуливают два медведя. Об этом сообщили в группе «Хибины Народное ТВ Апатиты Кировск» во «Вконтакте». «Фото не очень, но медведи даже очень. Снимки сделаны сегодня. Будьте аккуратнее!», - сообщает Юлия Триль, приславшая фото в группу.

Ранее «Би-порт» сообщал о случаях встречи медведей с людьми в этом году. Замечать бурых «друзей» северяне начали с самых первых чисел мая. Сразу несколько предупреждений о встрече появилось 5 мая в Полярных Зорях. Затем, в День победы, медведь помешал отдыхающим в районе Пригородного.

Сообщалось и о нападении медведей на людей. В районе озера Поросозеро «косолапый» напал на мужчину. Северянин был доставлен в Мурманск. Также возможно именно медведь «причастен» к смерти мужчины под Мончегорском. В качестве одной из версий рассматривается нападение дикого зверя.