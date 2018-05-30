В Мурмашах появилась «Школьная аллея»

МУРМАШИ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сквер в Мурмашах на улице Советской получит название «Школьная аллея». Решение было принято в ходе народного голосования. Автору названия сквера за оригинальную идею вручили пиццу.
«Мы подвели итоги голосования по выбору названия сквера. В результате победило милое название «школьная аллея», хотя наверняка в народе будет просто «школьный». Ну да ладно не будем забегать вперед, а пока награда нашла своего прекрасного автора, пожелаем приятного аппетита лайками!», - написали в группе «Управление народного хозяйства. Мурмаши» во «Вконтакте».
Фото: Карина Смирнова