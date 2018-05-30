Палубные лётчики Северного флота отправились тренироваться в Крым

31 Мая 2018 года, 11:14

КРЫМ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня экипажи палубной авиации из состава корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота приступили к тренировкам на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе в поселке Новофедоровка в Республике Крым.

Несколькими днями ранее с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прибыли шесть палубных истребителей Су-33, два учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+, которые будут задействованы в тренировочных полетах.

Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота. Тренировки пилотов продлятся в течение несколько месяцев. После окончания тренировок лётчики вернутся домой, где продолжат плановые занятия по лётной подготовке в заполярных широтах.