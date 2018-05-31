Tele2 и фонд «Навстречу переменам» организовали благотворительный заплыв резиновых утят

31 Мая 2018 года, 11:28

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Tele2 выступила партнёром благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Все собранные во время заплыва средства пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Всероссийский благотворительный утиный заплыв проводится ежегодно для привлечения внимания к инициативам социальных предпринимателей России. В этом году он прошел в рамках фестиваля Metro Family. За гонкой более 700 резиновых утят наблюдали около тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Организаторы собрали 192000 рублей. Эти средства будут направлены на поддержку организаций, которые стремятся улучшать жизнь детей и подростков и защищать их интересы.

В день мероприятия все резиновые утята были выпущены в водоем Краснопресненского парка и с помощью брандспойта поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту. Благотворительные утиные заплывы уже много лет проводятся в разных странах мира. В России мероприятие впервые было организовано в 2013 году фондом «Навстречу переменам», с тех пор акция проходит ежегодно.

Владельцы трех самых быстрых уточек и хозяин «спортсмена», который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2 – фирменные смартфоны оператора и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами. Поощрительные подарки от партнеров заплыва получили обладатели еще 33 «спортсменов», выловленных случайным образом.

«Одна из важных составляющих миссий фонда – создание благоприятной среды для развития социального предпринимательства в стране через популяризацию такой формы решения социальных проблем. Участие в фестивале Metro Family – прекрасный шанс реализовать данную миссию на практике. В свою очередь, для горожан это возможность поддержать фонд и проекты, которые мы поддерживаем, и просто хорошо провести время», – отметила Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».