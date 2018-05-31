Жители Мурманской области стали меньше есть овощей, фруктов и ягод

31 Мая 2018 года, 12:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманскстатом проводится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Его результаты позволяют анализировать изменения, происходящие в питании жителей нашего региона.

По предварительным данным, потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Мурманской области в 2017 году в среднем на потребителя составило: хлебных продуктов – 71,5 кг; картофеля – 52,1 кг; овощей и бахчевых – 92,8 кг; фруктов и ягод – 89,5 кг; мяса и мясных продуктов – 90,2 кг; молока и молочных продуктов – 289,4 кг; рыбы и рыбных продуктов – 21,7 кг; сахара и кондитерских изделий – 32,4 кг; масла растительного и других жиров – 9,4 кг; яиц – 255 штук.

В целом по всем домохозяйствам в 2017 году по отношению к 2016 году отмечено снижение потребления картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, масла растительного и других жиров. Потребление хлеба и хлебных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, молока и молочных продуктов осталось практически на уровне 2016 года. Немного больше в рационе домашних хозяйств стало мяса и мясных продуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий.