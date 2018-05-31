Малолетний ребёнок выпал из окна в Апатитах

АПАТИТЫ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах из окна дома на улице Сидоренко, 30, выпал ребёнок. Мальчик, 2016 года рождения, выпал из окна на четвёртом этаже. Пострадавшего госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ.
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АПАТИТЫ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах из окна дома на улице Сидоренко, 30, выпал ребёнок. Мальчик, 2016 года рождения, выпал из окна на четвёртом этаже. Пострадавшего госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ.
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