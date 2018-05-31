Сотрудников областной гострудинспекции уличили в сокрытии доходов

31 Мая 2018 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — Прокуратура проверила, как в Государственной инспекции труда Мурманской области соблюдают требования законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Так, ряд служащих инспекции недостоверно отразили либо сокрыли свои доходы. Выявлялись факты укрытия ими сведений о наличии в собственности маломерных судов, о счетах в банках и кредитных организациях.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой области руководителю Инспекции внесено представление, по результатам рассмотрения которого 4 служащих привлечены к ответственности.

Фото: Misanec.ru