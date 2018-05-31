Депутаты поддержали Михаила Шилова на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области

31 Мая 2018 года, 13:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — Депутаты Мурманской областной думы поддержали Михаила Шилова на должности уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Свои голоса за него отдали 19 парламентариев. Вице-губернатор Анатолий Векшин назвал поддержку депутатов серьёзным кредитом доверия и поздравил Шилова с прохождением предварительного отбора.

«Михаил Валерьевич на протяжении последних лет очень плотно работал с общественными организациями, в том числе правозащитными. Своей работой он заслужил большое уважение и доверие в этой среде. Не сомневаюсь, что данный опыт будет полезен на должности уполномоченного по правам человека», - прокомментировал Анатолий Векшин.

Чиновник уверен, что Михаил Шилов сможет быть полезен жителям Заполярья в защите их прав.

В настоящий момент должность омбудсмена занимает Александр Патрикеев. Его кандидатура в 2013 году была выдвинута партией «Единая Россия» и поддержана 20 областными парламентариями.