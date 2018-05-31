Нидерландцы снимают фильм о российско-норвежской границе «В Европе»

31 Мая 2018 года, 14:00

НИКЕЛЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Съемочная группа нидерландской государственной телекомпании VPRO 25 мая посетила Никель. Целью визита были съемки фильма о российско-норвежском приграничье для сериала «В Европе».

В этой связи мэр коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаельсен приехал к своему коллеге, главе Печенгского района Александру Морозову для обмена мнениями по текущему состоянию дел в наших муниципалитетах и развитию приграничного сотрудничества. Затем Александр Морозов дал интервью голландским журналистам, которых в особенности интересовало, что значит быть главой приграничного региона, какие вызовы и преимущества с этим связаны, особенно в нынешней сложной внешнеполитической ситуации. Выход фильма в Голландии планируется осенью.