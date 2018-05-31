По факту падения ребёнка из окна в Апатитах проводится проверка

31 Мая 2018 года, 14:25

АПАТИТЫ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах проводится процессуальная проверка по факту падения годовалого ребёнка из окна многоэтажки. Мальчик, 2016 года рождения, выпал с лоджии, расположенной на четвёртом этаже. Судя по предоставленным Следственным комитетом по Мурманской области, ребёнок сильно надавил на антимоскитную сетку, после чего оказался внизу. В квартире во время происшествия ребенок находился с матерью.

Пострадавший с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Находящиеся на месте происшествия следователи проводят осмотр, иные необходимые проверочные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.