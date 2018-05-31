Сегодня годовщина крушения Ми-8 над Мунозером

31 Мая 2018 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня четвёртая годовщина крушения вертолёта Ми-8 над Мунозером. Авиакатастрофа, произошедшая 31 мая 2014 года, унесла жизни руководителей и сотрудников АО «Апатит», главы администрации города Кировска, учёных и сотрудников областного правительства.

«Би-порт» сообщал, что вертолёт затонул в водах Мунозера, раскололся на три части. Полёт был организован для совместной работы по развитию рыболовного туризма на юге Кольского полуострова. В результате крушения 16 из 18 человек погибли.

Позже выяснилось, что причиной крушения стали действия экипажа. Также фактором, повлекшим катастрофу, могла стать недостаточная техническая оснащенность. Тело последнего потерпевшего было обнаружено спустя три недели после катастрофы.

Официальным днём траура по погибшим в Терском районе объявлено 2 июня.