Почти 1,5 млрд рублей задолжали неплательщики алиментов в Мурманской области

31 Мая 2018 года, 15:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии 1 июня – Дня защиты детей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области был проведен анализ исполнительных документов по взысканию алиментов.

У судебных приставов на исполнении находится 7721 исполнительное производство по взысканию алиментов на общую сумму почти 1,4 миллиарда рублей. На эту сумму 10 тысяч юных северян могли бы в течении пяти лет ходить в детский сад бесплатно. Также на эти деньги можно было бы купить более 180 квартир (с одной, двумя, тремя комнатами) для нуждающихся северян, а еще более 100 семей из трёх человек могли бы более 100 лет не платить за жилищно-коммунальные услуги.

Должниками являются 6243 мужчины и 1478 женщин. Мужчины задолжали своим детям 1,1 миллиарда рублей, женщины 300 миллионов рублей. Самая большая задолженность в размере 1,7 миллиона рублей у жителя Кандалакши, еще 50 должников имеют долги по алиментам свыше одного миллиона рублей. Средняя задолженность по алиментам на одного должника 180 тысяч 433 рубля.

Самому молодому должнику 19 лет, самому пожилому 68 лет. Задолженность удерживается из заработной платы или имеют источник дохода 2475 должников, из них 2019 мужчин и 456 женщин. Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является не работающий мужчина от 30 до 40 лет, имеющий среднюю задолженность более 105 тысяч рублей.