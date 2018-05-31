Обвиняемый в мошенничестве Владимир Мазур избежал уголовного наказания

31 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — Руководитель Мурманского агрохолдинга Владимир Мазур избежал уголовного наказания. Дело в его отношении было прекращено судом. Об этом сообщил адвокат Александр Панфилов. В Кольском районному суде, где рассматривалось дело сообщили, что дело прекращено в связи с актом амнистии.

Владимира Мазура подозревали в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его задержали весной 2015 года. Однако до суда осталась только одна статья уголовного кодекса о злоупотреблении.

В 2016 году суд отправил в колонию на год и восемь месяцев сына Владимира Мазура — Бориса, также обвинённого в злоупотреблении полномочиями. Изначально ему вменяли неуплату около десяти миллионов рублей по налогам. Однако уголовное дело по этой статье было прекращено в связи с истечением срока давности преступления.