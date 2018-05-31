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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

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Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

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Главная » НОВОСТИ » «Еврохим» восполняет популяцию лосося в Заполярье
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 16:10

«Еврохим» восполняет популяцию лосося в Заполярье


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - Представители Ковдорского ГОКа выпустили в верховья реки Умба в Апатитско-Кировском районе 60,5 тыс. штук молоди атлантического лосося на общую сумму 12 млн рублей. Цель акции – компенсировать антропогенную нагрузку от деятельности горнопромышленного предприятия на окружающую среду, восполняя водные биоресурсы Мурманской области. Это первая подобная акция комбината, планируется, что она станет ежегодной.

«Ковдорский ГОК реализует масштабные инвестиционные проекты по приросту минерально-сырьевой базы. Среди них – проект V очереди расширения карьера рудника «Железный», - поясняет начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Юлия Комягина. – Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии рассчитал потенциальный ущерб от этой деятельности для экологии, и мы обязаны его компенсировать».

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Экологическую акцию «ЕвроХима» поддержали ученые и экологи. «Искусственное воспроизводство лосося необходимо и эффективно, так как помогает в ряде случаев восстановить популяцию и способствовать ее сохранению в результате браконьерства и антропогенного воздействия предприятий, - говорит научный сотрудник ПИНРО Игорь Самохвалов. – Так была восстановлена популяция лосося в реке Вяла, которая сильно пострадала в результате промышленной деятельности. ПИНРО исследует емкость рек, находит места, где практически не осталось дикого лосося и рекомендует их для выпуска искусственно выращенной молоди в рамках государственной программы и компенсационных мероприятий промышленных предприятий. Это позволяет сохранять в природе баланс дикой молоди и рыбы, выращенной на заводе».

Молодняк атлантического лосося выращен на Умбском рыбоводном заводе, первенце индустрии рыборазведения на Кольском полуострове с 1932 года. Ежегодно он выпускает в реки Мурманской области около полумиллиона мальков «царской рыбы». На адаптацию рыбы в естественной среде потребуется 1-2 месяца, после чего ее будет не отличить от дикой молоди.

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«Год-два наша рыба будет жить в реке, затем она должна уйти в море, - говорит Марина Семенихина, начальник отдела рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации Мурманского филиала ФБГУ «Главрыбвод». – Спустя 3-5 лет она возвращается в реки на нерест. Сегодня возвращается не более 1% рыбы, 90% семги на пути в реки изымают браконьеры. На воспроизводство лосося влияет и экология, повышение температуры воды в водоемах приводит к его снижению. Поэтому без работ по искусственному производству «живого золота» не обойтись».

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Подобные природоохранные акции – часть экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий «ЕвроХима» на окружающую среду на основе лучших доступных технологий. Холдинг удостоен награды Министерства природных ресурсов и экологии России, как лидер инноваций в экологической деятельности.

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