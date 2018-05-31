В Баренцевом море завершились российско-норвежские учения

31 Мая 2018 года, 17:05

МИР/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота, задействованные в российско-норвежском учении «Баренц-2018», вернулись в главную базу Северного флота (СФ) – город Североморск. Основная задача международного учения состоит в отработке совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей, предотвращении загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

По плану российско-норвежского учения «Баренц-2018» активная фаза началась сразу с получением сигнала бедствия из района, где находится судно, условно терпящее бедствие и 12 членов его экипажа оказались в воде. Объединенным спасательно-координационным центром Северной Норвегии были оповещены силы поисково-спасательного обеспечения аварийно-спасательных формирований Северного флота и других силовых ведомств, дислоцирующихся в регионе.

С аэродрома Североморск-3 в воздух были поднят самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО СФ, вылетевшие в район «бедствия» для обнаружения людей на поверхности моря. Так же в район аварии были направлены многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательное буксирное судно «СБ-523». После обнаружения летчиками самолета Ил-38 с воздуха спасательного плота, имитировавшего место «бедствия», были уточнены координаты района аварии судна. В данный район направились суда Северного флота.

В ходе проведения второго этапа учения были проведены тренировки по организации взаимодействия между силами ПСО России и Норвегии при ликвидации последствий экологической аварии вследствие розлива нефтепродуктов на морской акватории. В назначенном районе экипаж многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус», используя судовой катер, произвёл развёртывание бонового заграждения постоянной плавучести «БПП-1100» чтобы оградить участок водной поверхности, условно загрязнённый нефтепродуктами. В учении для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов на морской акватории был задействован свободноплавающий нефтесборщик «ММ 30 3С». С его помощью производилась откачка воды с примесью нефтепродуктов, которые поступили в цистерну льяльных вод судна.