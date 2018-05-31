Молодые северяне проживут «Один день на новом месте»

31 Мая 2018 года, 18:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Комитет по ветеринарии приглашает всех юных и молодых жителей Мурманской области в период с 18 по 27 июня 2018 года принять участие в акции «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.

Регистрация на участие в акции возможна через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Обработку поступивших заявок осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при участии молодежных советов муниципальных образований.