Областные депутаты просят у Дмитрия Медведева денег на мазут

31 Мая 2018 года, 16:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — Депутаты Мурманской думы направили обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить из федерального бюджета средства на компенсацию расходов областного бюджета в связи с ростом цен на топочный мазут. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регионального парламента.

«Депутаты выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе, в связи с ростом стоимости топочного мазута и необходимостью значительного увеличения расходов бюджета Мурманской области на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям», - сообщили в пресс-службе думы.

Государством установлен предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, но рост рыночной стоимости топлива прогнозировать сложно. Сейчас предполагаемая стоимость топочного мазута может достигнуть порядка двадцати тысяч рублей за одну тонну, а тариф рассчитан исходя из цены мазута около 11,5 тысяч рублей. Возникает большая разница в реальных расходах на тепло и платой населением. Мы предлагаем федеральному центру вмешаться в сложившуюся ситуацию и либо компенсировать эту разницу в расходах, либо пересмотреть вопрос формирования тарифов», – считает депутат Борис Пищулин.