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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области выросли штрафы за нарушение правил благоустройства
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 17:30

В Мурманской области выросли штрафы за нарушение правил благоустройства


МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня Состоялось очередное заседание областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, Первый заместитель Губернатора Алексей Тюкавин, заместитель Губернатора Роман Дурягин, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов и другие. На предыдущем собрании заместитель председателя совета депутатов Мурманска Игорь Морарь высказался о повышении штрафов, так как небольшая плата не заставляет людей задумываться о своих поступках.

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в статью Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях». Корректировка, которая не касается юридических и должностных лиц, предполагает увеличение нижней границы размера штрафов за повторное нарушение правил благоустройства территории муниципального образования для граждан и физических лиц до трёх тысяч рублей, верхняя - пять тысяч рублей - остается неизменной. Ранее парламентарии обсуждали штрафы за парковку на газоне.

Дума одобрила внесение законодательной инициативы - проекта федерального закона об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконное проникновение на объекты связи. За данные нарушения предлагается штрафовать на сумму от тридцати до ста тысяч рублей (сейчас от трёх до пяти тысяч рублей). Парламентарии планируют направить законопроект в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ для проведения экспертной оценки.

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