Главной проблемой детей россияне считают алкоголизм и наркоманию

31 Мая 2018 года, 19:25

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что россияне считают главными проблемами детства и детей. Об этом сообщают РИА Новости.

«Рейтинг» возглавляют детский алкоголизм и наркомания (вместе — 37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%). При этом если по первому пункту в последнее десятилетие отмечается снижение уровня обеспокоенности (с 45-47% в 2009 году), то по второму, напротив, отмечается рост актуальности (с 20% в 2009 году).

Третью строчку в списке занимает вопрос воспитания в дошкольных и школьных учреждениях, эту проблему назвали 22% опрошенных. Обеспокоенность этой темой выросла в сравнении с 2016 годом на 9%. Вместе с тем по вопросам детской преступности и беспризорности социологи отметили положительные изменения. Эти проблемы назвали основными 8% и 6% опрошенных. В 2009 году их было 38% и 21% соответственно.