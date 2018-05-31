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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Всё больше россиян объявляют от банкротстве, чтобы списать с себя долги
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 19:43

Всё больше россиян объявляют от банкротстве, чтобы списать с себя долги


РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Девять тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей признали банкротами в I квартале 2018 года. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Федресурса». По прогнозам экспертов, к концу года число банкротов вырастет еще на 50–60%. При этом в России меньше несостоятельных граждан, чем в других странах, сообщают «Известия»

По данным «Федресурса», в целом за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658. В 2015 году, когда был принят закон о банкротстве физических лиц, были признаны несостоятельными 2418 человек. В Национальном центре банкротств подтвердили эти данные. По данным руководителя юридической компании «Стопдолг» Алексея Демина, суды в 70% случаев признают граждан и ИП банкротами и чаще всего долги списываются.

Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, пояснил он. Кроме того, для закредитованного клиента банкротство — один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика: решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев, рассказал Станислав Витвицкий.

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