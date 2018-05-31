Всё больше россиян объявляют от банкротстве, чтобы списать с себя долги

31 Мая 2018 года, 19:43

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Девять тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей признали банкротами в I квартале 2018 года. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Федресурса». По прогнозам экспертов, к концу года число банкротов вырастет еще на 50–60%. При этом в России меньше несостоятельных граждан, чем в других странах, сообщают «Известия».

По данным «Федресурса», в целом за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658. В 2015 году, когда был принят закон о банкротстве физических лиц, были признаны несостоятельными 2418 человек. В Национальном центре банкротств подтвердили эти данные. По данным руководителя юридической компании «Стопдолг» Алексея Демина, суды в 70% случаев признают граждан и ИП банкротами и чаще всего долги списываются.

Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, пояснил он. Кроме того, для закредитованного клиента банкротство — один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика: решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев, рассказал Станислав Витвицкий.