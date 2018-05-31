Правительство выберет одно из двух решений стабилизации топливного рынка

31 Мая 2018 года, 17:25

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста. В ближайшее время кабмин проведёт ряд заседаний, на которых будут рассмотрены дальнейшие варианты снижения цен на бензин. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

На фоне дорожающей нефти и растущей привлекательности экспорта бензина и дизеля российские нефтяные компании и их заводы (НПЗ) резко подняли стоимость моторного топлива в опте. В итоге только за прошлую неделю цены на бензин на московских АЗС выросли сразу на 88–90 копеек, до 45,5 рубля за литр АИ-95, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Чтобы минимизировать влияние нефтяных котировок на стоимость бензина, правительство рассматривает разные варианты. На прошлой неделе кабмин поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. Речь идет об уменьшении акцизов на бензин на 2–4 рубля за литр.

Но правительством рассматриваются и другие варианты стабилизации цен — к примеру, увеличение объемов торгов топливом на бирже. Оно будет обсуждаться в ближайшее время, рассказал «Известиям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Информацию о том, что кабмин действительно рассматривает этот вопрос, подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК. При этом там отметили, что о результатах говорить пока преждевременно. Сейчас компании обязаны продавать на бирже как минимум 10% производимого бензина, 5% — дизельного топлива.

Также рассматривается введение гибкой шкалы акциза — при такой системе акцизы подстраиваются под мировые цены на нефть и не растут даже при ее повышении, добавил Дмитрий Махонин. «Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно», — отметил он.