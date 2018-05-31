Правительство выберет одно из двух решений стабилизации топливного рынка

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей
7 июня презентация на Кольском, 110 7 июня презентация на Кольском, 110
Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья» Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
 
 

Видеоновости16+

«Крутящий момент»
 
 
 
 

Курсы валют 31.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,0556
0,2366
1 USD
Доллар США
62,5937
-0,0483
1 EUR
Евро
72,5211
-0,0058
10 NOK
Норвежских крон
75,9347
0,0933
10 SEK
Шведских крон
70,3941
0,1227
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.7 м/с
давление 766.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Почти 1,5 млрд рублей задолжали неплательщики алиментов в Мурманской области
31 Мая 2018, 15:42
Почти 1,5 млрд рублей задолжали неплательщики алиментов в Мурманской области
Сегодня годовщина крушения Ми-8 над Мунозером
31 Мая 2018, 14:40
Сегодня годовщина крушения Ми-8 над Мунозером
По факту падения ребёнка из окна в Апатитах проводится проверка
31 Мая 2018, 14:25
По факту падения ребёнка из окна в Апатитах проводится проверка
Депутаты поддержали Михаила Шилова на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области
31 Мая 2018, 13:26
Депутаты поддержали Михаила Шилова на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области
 
 
 
 

Самое читаемое

Водитель такси присвоил себе забытый в машине телефон, который ранее сам продал
30 Мая 2018, 20:00
Житель Пушного вырвал из рук пенсионерки сумку и попал под статью
30 Мая 2018, 19:00
В районе Апатитов прогуливалась пара косолапых
31 Мая 2018, 10:33
До +10 градусов ожидается по Мурманской области
31 Мая 2018, 08:30
Официальные курсы валют на 31 мая
31 Мая 2018, 07:00
Наступает жаркое лето для мурманских геймеров – в тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» новые преимущества
31 Мая 2018, 09:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Правительство выберет одно из двух решений стабилизации топливного рынка
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 17:25

Правительство выберет одно из двух решений стабилизации топливного рынка


РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста. В ближайшее время кабмин проведёт ряд заседаний, на которых будут рассмотрены дальнейшие варианты снижения цен на бензин. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

На фоне дорожающей нефти и растущей привлекательности экспорта бензина и дизеля российские нефтяные компании и их заводы (НПЗ) резко подняли стоимость моторного топлива в опте. В итоге только за прошлую неделю цены на бензин на московских АЗС выросли сразу на 88–90 копеек, до 45,5 рубля за литр АИ-95, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Чтобы минимизировать влияние нефтяных котировок на стоимость бензина, правительство рассматривает разные варианты. На прошлой неделе кабмин поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. Речь идет об уменьшении акцизов на бензин на 2–4 рубля за литр.

Но правительством рассматриваются и другие варианты стабилизации цен — к примеру, увеличение объемов торгов топливом на бирже. Оно будет обсуждаться в ближайшее время, рассказал «Известиям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Информацию о том, что кабмин действительно рассматривает этот вопрос, подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК. При этом там отметили, что о результатах говорить пока преждевременно. Сейчас компании обязаны продавать на бирже как минимум 10% производимого бензина, 5% — дизельного топлива.

Также рассматривается введение гибкой шкалы акциза — при такой системе акцизы подстраиваются под мировые цены на нефть и не растут даже при ее повышении, добавил Дмитрий Махонин. «Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно», — отметил он.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
В Баренцевом море завершились российско-норвежские учения
2.
Полиция разыскивает преступников: девушка и молодой человек грабят строительные вагончики
3.
Областные депутаты просят у Дмитрия Медведева денег на мазут
4.
Четверть жителей региона, употребляющих наркотики, - несовершеннолетние мурманчане
5.
Обвиняемый в мошенничестве Владимир Мазур избежал уголовного наказания
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»