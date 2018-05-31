Что изменится в России с 1 июня?

31 Мая 2018 года, 20:00

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Хулиганство на борту воздушного судна может грозить «отстранением от полетов» — с июня авиакомпании получат право вносить авиадебоширов в черные списки. Кроме того, с начала лета вступает в силу сразу несколько новых норм, касающихся отношений должников и кредиторов, а автомобилистов ждут обновление разметки и облегченная процедура оформления ДТП. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего изменений в июне ожидает автомобилистов. Так, с 1 июня решено отменить требование об обязательном нанесении наклейки со знаком «Ш» на стекло автомобиля с шипованной резиной.

Кроме того, изменятся и правила оформления так называемого европротокола для владельцев полиса ОСАГО. Теперь, если в аварии никто не пострадал, автовладельцам не придется дожидаться экипажа ГИББД. Достаточно будет сделать фотографии или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП, после чего машины, наоборот, нужно оперативно убрать с проезжей части, чтобы не мешать потоку.

С 4 июня авиаперевозчики смогут вести собственные черные списки пассажиров, отказавшихся выполнять распоряжения командира экипажа во время рейса, хулиганивших на борту, а также совершавших любые действия, угрожающие безопасности воздушного судна. Тем, кто оказался в таком списке, компания в дальнейшем может отказать в осуществлении перелета.

С начала лета вне закона могут оказаться корпоративные абоненты операторов сотовой связи. С 1 июня в силу вступают поправки в федеральный закон «О связи», принятые в рамках борьбы Роскомнадзора с незаконной торговлей SIM-картами. Теперь пользоваться мобильной связью смогут только те абоненты, которые предоставили оператору достоверную информацию о себе. Операторы, в свою очередь, должны будут внести эти данные в автоматизированную систему расчетов.

Новые правила коснутся отношений между должниками и их кредиторами. Прежде всего ужесточаются требования к оформлению самих займов. Раньше заключать письменный договор с кредитором нужно было, если сам заем в 10 раз превышал минимальный размер оплаты труда. Теперь такой договор стороны должны будут подписать, если сумма займа составляет 10 тыс. рублей и более. Если сделка была заключена в устной форме, то подтвердить ее нужно будет, например, выпиской из банка.