В Мурманской области будет дождливо и тепло

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Погоду над Кольским полуостровом будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю, говорится в сообщении Мурманского гидрометцентра.
«Преобладающая температура по области составит от +11 до +18 градусов, пройдут дожди различной интенсивности», – говорится в сообщении.
В Мурманске в первый день календарного лета ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-11 м/с. Воздух прогреется до +10°. По сообщению паблика «Погода в Мурманске» самым жарким 1 июня выдалось в 2013 году – тогда воздух прогрелся до +29,7°.