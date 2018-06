Календарь праздничных и памятных дат на июнь 2018 года

01 Июня 2018 года, 09:00

1 – Международный день защиты детей.

Установлен как Международный день детей (International Children's Day) в 1925г. на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Один из старейших международных праздников.

Логика выбора даты праздника достоверно неизвестна. По одной из версий, в 1925г. Генконсул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

В 1949г. в Париже на конгрессе Международной демократической федерации женщин (МДФЖ) прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. В том же году на Московской сессии Совета МДФЖ в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден Международный день защиты детей. Впервые проведен в 1950г.

1 – Всемирный день родителей (Global Day of Parents).

Провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Отмечается «в честь родителей во всем мире» в первый день лета, начиная с 2013г.

1 – День Северного флота России.

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Ф.Н. Громова от 15.07.1996г. «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».

01.06.1933г. решением штаба РККА сформирована Северная военная флотилия, базировавшаяся первоначально в Мурманске. Первый командующий и комиссар – З.А. Закупнев, флагман I ранга.

Преобразована в Северный Военно-Морской флот Советского Союза 11.05.1937г. приказом Наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова.

Приказом Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала В.В. Чиркова от 25.05.2014г. годом образования Северного флота определен 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт. Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. В зону ответственности Архангельской эскадры входили Белое море и побережье Кольского полуострова.

1 – День создания правительственной связи России.

01.06.1931г. в СССР была пущена в эксплуатацию собственная сеть междугородной высокочастотной связи. Над ее созданием объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР работало с 1928г. Новый вид связи получил условное название «ВЧ-связь».

Необходимость создания спецсвязи для нужд госуправления была вызвана тем, что все существовавшие ранее виды связи – телеграфная и телефонная, проходившая по сетям связи общего пользования, – не могли обеспечить передаваемым сообщениям должную конфиденциальность.

В послевоенные годы была создана шифрующая аппаратура, основанная на совершенно новых принципах, стала выделенной сеть кремлевской АТС. В 1950-х годах была опробована международная ВЧ-связь. В 1960-е годы – с запуском искусственных спутников – для развития ВЧ-связи стали использоваться орбитальные ретрансляторы. В 1970-е годы руководство страны получило возможность пользоваться «правительственной связью» практически в любой точке Земли. 26.06.1990г. была создана система связи для президента СССР.

В 1991г. указом главы государства под деятельность органов правительственной связи была подведена правовая основа – было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ). Этот специальный орган просуществовал по 01.07.2003г. Затем обязанности ФАПСИ были распределены между ФСО России, ФСБ России, СВР России и Службой специальной связи и информации при ФСО РФ.

Сегодня президентская и правительственная связь страны представляет собой электросвязь специального назначения, которая используется для нужд государственного управления.

1 – Всемирный день молока (World Milk Day).

Отмечается с 2001г. по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в первый день лета. Во многих странах в конце весны или в начале лета отмечается национальный день молока, в России – с 2008г.

2 – День спутникового мониторинга и навигации.

Учрежден в ноябре 2011г. на форуме Gurtam – крупнейшем сообществе разработчиков, производителей оборудования спутникового контроля в РФ.

2 июня считается днем рождения ракетного полигона Байконур, в этот день в 1955г. была утверждена структура космодрома.

2 – День здорового питания и отказа от излишеств в еде, неофициальный.

Проводится со 02.06.2011г. Инициаторы – группа участников социальной сети для худеющих. Своеобразный русский ответ американскому празднику обжорства – «Национальному дню, когда можно есть все, что хочется».

3 – День мелиоратора.

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1976г., отмечается в первое воскресенье месяца.

В задачи мелиорации входит создание благоприятных для сельского хозяйства условий: облагораживание почв, контроль и мониторинг водного, воздушного, теплового и пищевого режима почвы и режима ее влажности.

3 – Международный день очистки водоемов.

Проводится в форме большого субботника (воскресника) с 1995г. во многих странах мира под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов, представительство которой действует и в РФ.

В России отмечается с 2003г. не в начале осени, как в большинстве стран, а в первое воскресенье июня.

3 – Всемирный день косолапости.

Учрежден международной ассоциацией Ponseti International, посвященной популяризации метода испанского ортопеда Понсети для борьбы с косолапостью. Отмечается 3 июня в честь дня рождения Понсети.

Косолапость – врожденная деформация стопы, при которой она отклоняется внутрь от продольной оси голени. Встречается примерно у 1 из 1000 новорожденных, излечима. Метод Понсети представляет собой нехирургическую методику, которая заключается в постепенном изменении положения стопы с использованием гипсовых повязок, увенчивается успехом в более чем 95% случаев.

4 – День крановщика (День машиниста крана), неофициальный профессиональный праздник.

04.06.2014г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана»».

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

Установлен 19.08.1982г. на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральной Ассамблеей ООН в память об огромном числе палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля.

5 – Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day).

Установлен 15.12.1972г. решением Генеральной Ассамблеи ООН по дате проведения в июне 1972г. Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды.

5 – День эколога – профессиональный праздник экологов России.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина от 21.07.2007г. по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ. Совмещен со Всемирным днем охраны окружающей среды.

5 – День создания Государственной службы карантина растений в России.05.06.1931г. при Народном Комиссариате земледелия СССР была создана единая Государственная карантинная служба.

С 2005г. – в составе Россельхознадзора.

6 – День русского языка, памятный день в России.

Установлен Указом Президента РФ Д.А. Медведева от 06.06.2011г. «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации». День русского языка установлен также Организацией Объединенных Наций среди других шести официальных языков ООН в 2010г. Для праздника избрана дата Пушкинского дня России.

6 – Пушкинский день России (ранее в СССР – Пушкинский праздник поэзии).Отмечается ежегодно в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837). Официально – в соответствии с Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России» от 21.05.1997г. Именем поэта названа одна из самых красивых и уютных улиц в центре Мурманска – Пушкинская (бывшая улица Рыкова, еще ранее – Ижемская).

6 – Национальный день Швеции.

Главный национальный праздник Королевства Швеция.

С 1916г. и до 1983г. отмечался как День шведского флага, с 2005г. – выходной день. Праздник связан с двумя историческими датами: 06.06.1523г. Густав Эриксон, возглавивший антидатское народное восстание, был избран королем Швеции под именем Густав I Ваза; 06.06.1809г. была принята новая Конституция, действовавшая до 01.011975г.

7 – День краудфандинга.

В России отмечается с 2015г.

07.06.2012г. официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. По-русски – «с миру по нитке».

8 – День социального работника.

Установлен специальным Указом Президента РФ В.В. Путина № 1796 «О дне социального работника» от 27.10.2000г.

В этот день в 1700г. Петр I подписал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты – «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

8 – Всемирный день океанов (World Ocean Day).

Установлен на Международном саммите на высшем уровне в 1992г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Официально утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008г.

Отмечается всеми, кто имеет какое-то отношение к океанам, в том числе, сотрудниками многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев.

8 – День рождения маячной службы России.

08.06 (27.05) 1807г. император Александр I утвердил «Положение о содержании маяков и штате маячной команды». В нем предусматривалось введение на всех маяках масляного освещения и единых штатов (один смотритель и 5-8 служителей морского ведомства на каждом маяке), вводилась должность директора балтийских маяков.

8 – Международный день домохозяйки (домохозяина), неофициальный праздник.

Идея принадлежит Габриэле Дельгадо – сотруднице Национального института женщин Мексики.

Праздник подчеркивает важность женщин, которые вносят личный вклад в развитие страны путем укрепления семейных отношений и создания лучших условий для воспитания будущих граждан.

Проводится в ряде стран мира, в том числе в России.

8 – День Республики Карелия.

Отмечается в соответствии с законом «Об установлении Дня Республики Карелия», принятым в 1999г. Законодательным собранием Республики.

08.06.1920г. была создана Карельская Трудовая Коммуна, положившая начало самоопределению карельского народа. С 1923г. – Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика, с 1940г. – союзная Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, с июля 1956 года – Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 1990г. Верховный Совет Карельской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Карельской АССР, которая зафиксировала статус Карелии в качестве субъекта Российской Федерации. В ноябре 1991г. Карельская АССР преобразована в Республику Карелия.

8 – Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day). Учрежден в 2000г. по инициативе Немецкой ассоциации по борьбе с опухолями головного мозга.

8 – День петербургских кошек и котов.

Объявлен в 2005г. группой художников – так называемыми «митьками», – разместившими на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина.

9 – Международный день архивов.

Учрежден Международным советом архивов (МСА) в 2007г.

В этот день в 1948 году был официально основан МСА. МСА – международная неправительственная организация, основные задачи которой – эффективное управление архивной документацией и обеспечение сохранности мирового архивного наследия. Объединяет около 1400 членов из 199 стран и территорий.

9 – День пивовара в России, отраслевой праздник отечественных производителей пива. Праздник учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23.01.2003г. в Санкт-Петербурге.

Отмечается во вторую субботу месяца.

9 – День мебельщика, неофициальный.

Учрежден Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, созданной в 1997г.

Отмечается во вторую субботу месяца.

9 – День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ).

В этот день в 1945г. была сформирована Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), преобразованная в 1954г. в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), а в 1989г. – в Западную группу войск (ЗГВ).

ГСВГ была крупнейшим в мире оперативно-стратегическим объединением вооружённых сил за рубежом, дислоцировалась в Германии (ГДР, ФРГ). Входила в состав Вооружённых сил СССР (1945-1991), Объединённых Вооружённых сил СНГ (1992) и Вооружённых сил РФ (1992-1994). Была создана после окончания Великой Отечественной войны и безоговорочной капитуляции Германии на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11095 от 29 мая 1945 года. Официально прекратила существование 31.08.1994г.

Отмечается служившими в ГСВГ и их родственниками.

9 – Международный день друзей (International Friends Day).

30 июля отмечается Международный день дружбы.

9 – Международный день аккредитации (International Accreditation Day).

Учрежден в октябре 2007г. по инициативе Международного форума по аккредитации и Международного сотрудничества по аккредитации испытательных лабораторий на совместной Генеральной ассамблее организаций в Сиднее (Австралия).

Праздник отмечают специалисты по аккредитации, метрологи, служащие профильных государственных учреждений

10 – День работников легкой промышленности.

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 01.10.1980г., отмечается во второе воскресенье месяца.

11 – Общероссийский день рассеянного склероза.

Впервые проведен в 2011г.

12 – Государственный праздник Российской Федерации – День России.Первоначально установлен в 1992г. постановлением Верховного Совета РФ как День принятия Декларации о государственном суверенитете России по дате принятия «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» I Съездом народных депутатов РСФСР (1990).

Объявлен государственным праздником с тем же наименованием Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 02.06.1994г. Неофициально назывался Днем независимости.

Современное название – День России – впервые прозвучало в обращении Президента РФ Б.Н. Ельцина по центральному телевидению к соотечественникам 12.06.1997г., официально закреплено 01.02.2002г., со вступлением в силу нового Трудового кодекса.

12 – Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour). Установлен Международной организацией труда (МОТ) в 2001г.

13 – Международный день распространения информации об альбинизме(International Albinism Awareness Day).

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2014г. В этот день в 2013г. ООН приняла первую резолюцию об альбинизме.

Альбинизм – это порок развития, который заключается во врожденном отсутствии пигмента меланина, придающего окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза. Он выражается в полном или частичном отсутствии пигментации и сопровождается болезнями глаз.

14 – Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

Установлен в мае 2005г. Всемирной ассамблеей здравоохранения в Женеве.

Отмечается в день рождения австрийского ученого, лауреата Нобелевской премии Карла Ландштейнера, открывшего в 1900г. группы крови человека.

14 – Международный день блогера.

Проводится с 2004г. по инициативе интернет-сообщества. Этот праздник считается символом дружеских отношений между пользователями LiveJournal из разных стран.

14 июня каждый блогер может опубликовать у себя на странице сообщение о солидарности с другими авторами интернет-дневников.

День блога проводится 31 августа.

14 – День работника миграционной службы в России.

Установлен Указом Президента РФ В.В. Путина «Об установлении Дня работника миграционной службы» от 06.05.2007г.

Федеральная миграционная служба (ФМС) России создана в 1992г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина. В 1999г. преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. С 23.02.2002г. функции иммиграционного контроля были переданы МВД России.

Указом Президента РФ В.В. Путина от 09.03.2004г. № 314 Федеральная миграционная служба РФ определена как самостоятельный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции.

Указом Президента РФ В.В. Путина от 05.04.2916г. служба упразднена, её функции и полномочия вновь переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД РФ.

15 – Всемирный день ветра (Global Wind Day).

Проводится с 2007г. по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра.

16 – Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child) – День защиты детей Африки.

Отмечается по инициативе Организации африканского единства с 1991г. Дата выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16.06.1976г. в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников, вышедших на улицы Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и обучения на родном языке, были расстреляны правительственной охраной.

17 – День медицинского работника (День медика).

Первоначально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1965г. «О праздничных и памятных днях».

Отмечается в третье воскресенье месяца.

На Военно-морском флоте РФ отмечается как День корабельного врача.

Международный день медицинских сестер отмечается 12 мая.

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought).

Провозглашен 30.01.1995г. Генеральной Ассамблеей ООН по дате принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 17.06.1994г.

17 – День отца (День папы), праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах в третье воскресенье месяца.

Впервые праздновался 19.06.1910г. в США.

В России отмечается в некоторых регионах (Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области). В 2011г. впервые День отца отметили в Санкт-Петербурге, в Москве – в 2012г.

18 – День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Установлен решением Совета депутатов города Мурманска от 09.06.2015г.

Именно в этот день в 1942г. немецкая авиация совершила один из самых массированных налетов на Мурманск, сбросив на город около 12 тысяч зажигательных и фугасных бомб. В результате бомбардировки практически сгорело полгорода, восточная часть – деревянные жилые дома – выгорела полностью. Всего сгорело 600 зданий. В порту были уничтожены 16 складов и управление порта, интерклуб, телефонная станция, здравпункт, электромастерская и другие важные сооружения. Был разрушен и почти полностью сгорел Дом культуры имени С.М.Кирова. Сгорело здание мурманского отделения Госбанка на улице Профсоюзов.

18 – Всемирный день мотоциклиста.

Впервые отмечался 22.07.1992г., когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

Изначально назывался Ride to Work Day (с английского «На работу на мотоцикле»). В 1997г. открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста ridetowork.org.

Ранее датой Дня считалась третья среда июля, но с 2008г. День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Изменение сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

18 – Международный день суши.

Праздник придумал в 2009г. Крис Де Мей. Он создал страницу в «Фейсбуке», посвященную суши, которая стала очень популярна среди любителей суши всего мира.

18 – День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day).

Установлен 21.12.2016г. решением Генеральной Ассамблеи ООН, исходя из того, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.

19 – Всемирный день детского футбола.

Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам детей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

19 – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 19.06.2015г. с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.

19 – Всемирный день неспешной прогулки, неофициальный.

Цель праздника – напомнить всем о том, что жизнь прекрасна, и о том, что нужно позволить себе иногда расслабляться и просто медленно прогуливаться, наслаждаясь ароматом роз.

Точный год появления Дня неизвестен. По одной из версий, праздник впервые стали отмечать в штате Мичиган, США, в 1970-х годах.

20 – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ.

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Ф.Н. Громова от 15.07.1996г. по дате первого и эффективного применения минного оружия в 1855г., во время Крымской войны, для обороны Кронштадта от объединенной англо-французской эскадры, вторгшейся в Финский залив. Были потоплены четыре боевых корабля противника.

Торпеду впервые в истории применил будущий вице-адмирал Степан Макаров в ходе русско-турецкой войны (1877-1878). В ночь на 14.01.1878г. был атакован турецкий сторожевой пароход «Интибах» на батумском рейде: торпеда попала в цель и вражеский корабль затонул.

20 – Всемирный день беженцев (World Refugee Day).

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 04.12.2000г.

20 – Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos).

Впервые отмечался по инициативе защитников прав животных из организации «В защиту животных» в 2009г., главная задача Дня – освобождение всех слонов мира из неволи.

20 сентября отмечается День защиты слонов, посвященный всем слонам мира, а не только содержащимся в зоопарках.

21 – День летнего солнцестояния.

Начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы – в Южном (дата для 2018 года).

21 – Международный день гидрографии.

Учрежден Международной гидрографической организацией, созданной 21.06.1921г. с целью координации гидрографической деятельности стран-участниц.

В 2005г. день получил официальную поддержку ООН, но не входит в число международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций.

21 – Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day).

Отмечается с 2004г. по решению Международной ассоциации скейтборд-компаний – IASC.

21 – Международный день серфинга, неофициальный.

Посвящен как виду спорта и стилю жизни, а также сохранению ресурсов Мирового океана.

Отмечается в день летнего солнцестояния в северном полушарии, 21 июня (в високосные годы – 20 июня). Учрежден в 2004г. журналом Surf Magazine и американской Организацией серферов, проводится в странах, где географическое положение позволяет заниматься серфингом.

21 – День кинолога (День кинологических подразделений МВД России).

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906г.

21 – Всемирный день музыки (Fête de la Musique).

Родина праздника – Франция, там он отмечался под названием Праздник музыки с 1982г., позже его начали праздновать и в других странах. Ранее, в 1976г., американский музыкант Джоэль Коэн предложил проводить музыкальное мероприятие в ночь с 21 на 22 июня, чтобы отметить летнее солнцестояние. Идею подхватили во Франции, и в 1982г. в Париже состоялся первый Праздник музыки.

Сейчас Всемирный день музыки отмечают более чем в ста странах мира.

21 – Международный день цветка, неофициальный.

История возникновения праздника достоверно неизвестна. В каждой стране он имеет свой символ. В России праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы флористов.

21 – Всемирный день гуманистов (World Humanist Day).

Отмечается с 1980-х гг. в день летнего солнцестояния по инициативе Международного гуманистического и этического союза (МЭГС). МЭГС – международное объединение организаций, развивающих и пропагандирующих идеи гуманизма, рационализма, атеизма, скептицизма, светского общества, этичности и свободомыслия, а также содействующих развитию и становлению нетеистической морали.

21 – Международный день йоги.

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в от 11.12.2014г. по инициативе индийского общественного деятеля Шри Шри Рави Шанкара.

Проводится в день летнего солнцестояния в Северном полушарии, который во многих культурах имеет особое значение. В контексте йоги этот день связан с праздником Гуру-пурнима, который отмечается в первое полнолуние после летнего солнцестояния. Праздник посвящен гуру – наставникам.

22 – День памяти и скорби.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 08.06.1996г. Ранее – День памяти защитников Отечества (постановление Президиума Верховного Совета РФ от 13.07.1992г.).

22.06.1941г. фашистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

23 – Международный Олимпийский день (International Olympic Day).

Установлен на 42-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в январе 1948г. в Санкт-Морице.

23.06.1894г. в Париже Международный конгресс по проблемам физического воспитания одобрил предложения барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад и раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Именно тогда был создан Международный олимпийский комитет, а генеральным секретарем МОК избран Пьер де Кубертен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Греции.

23 – Международный день вдов (International Widow’s Day).

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2010г.

23 – День государственной службы ООН (United Nations Public Service Day). Провозглашен 20.12.2002г. 57-й Ассамблеей ООН.

В этот же день как День работников государственной службы отмечается в Азербайджане, Киргизии, на Украине.

23 – День балалайки, праздник музыкантов-народников.

Проводится по инициативе президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского.

Первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» датируется 23.06.1688г.

25 – Международный день моряка – День мореплавателя (Day of the Seafarer). Учрежден 25.06.2010г. Международной морской организацией (ИМО) на конференции стран-участниц Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Включен в список событий, ежегодно отмечаемых ООН.

25 – День дружбы и единения славян.

Учреждён в 90-х годах XX века после распада СССР для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

Общая численность славян составляет приблизительно 300-350 миллионов человек, они населяют преимущественно Восточную и Центральную Европу и Северную Азию, но значительная славянская диаспора также имеется во многих государствах Западной Европы, Закавказья, Средней Азии и Америки. К славянским странам (государствам, где славяне составляют большую часть населения) относят Россию, Украину, Польшу, Чехию, Белоруссию, Болгарию, Сербию, Словакию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Словению, Черногорию, а также Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика имеет статус непризнанного государства).

25 – Всемирный день витилиго.

Инициаторами установления Дня стали основатель социальной сети Vitiligo Friends и исполнительный директор фонда Vitiligo Support and Awareness Foundation.

Витилиго – это кожное заболевание, которое характеризуется нарушением пигментации на отдельных участках кожи, вызванным исчезновением меланина. Точные причины, вызывающие витилиго, неизвестны, но считается, что предрасположенность к заболеванию может наследоваться. Надежных методов лечения витилиго не существует, терапия направлена на профилактику появления новых пятен и уменьшение уже имеющихся.

26 – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking). Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 07.12.1987г.

26 – Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1997г. 26.06.1987г. вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая в 1984г.

26 – День памяти морских пехотинцев Северного флота, погибших в 1995 и в 1999-2000гг. в ходе боевых действий на Северном Кавказе (80 человек).

26.06.1995г. в гарнизоне Спутник – месте постоянной дислокации отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота – был установлен памятный знак морским пехотинцам, не вернувшимся из Чечни.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, около двух тысяч североморцев награждены орденами и медалями, десять человек удостоены звания Героя России, трое из них – генерал-майор Александр Отраковский, лейтенант Юрий Курягин и сержант Владимир Таташвили – посмертно.

27 – Всемирный день рыболовства.

Установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984г. в Риме.

27 – День молодежи России.

Установлен распоряжением Президента РФ Б.Н. Ельцина «О праздновании Дня молодежи России» от 24.06.1993г. по инициативе Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений.

27 – День микро-, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day).

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 06.04.2017г. с целью подчеркнуть важную роль таких предприятий в экономике и развитии любой страны, а также для устойчивого развития мира в целом. ООН предлагает государствам поощрять «выход из тени» и официальное оформление этих предприятий, обеспечивать им доступ к инвестициям и льготному кредитованию, развивать международное сотрудничество между микро-, малыми и средними предприятиями разных стран.

29 – День кораблестроителя (судостроителя).

Установлен по предложению Минпромторга РФ постановлением Правительства РФ № 659 от 30.05.2017г. № 659.

29.06.1667г. издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл». Согласно заключению Российского исторического общества, это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу.

29 – День партизан и подпольщиков.

Установлен Законом РФ от 11.04.2009г. «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» по инициативе Брянской областной Думы.

29.06.1941г. подписана Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ (б) о создании партизанских отрядов и диверсионных групп «для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д.».

29 – Международный день промышленного дизайна.

Учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров Icsid в 2007 г. В этот день в 2007г. было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров мира.

30 – День экономиста, неофициальный профессиональный праздник.

В России людей этой профессии чествуют также 8 сентября в День финансиста.

30 – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы России. Установлен приказом Федеральной службы исполнения наказаний РФ от 20.03.2008г.

30 – День изобретателя и рационализатора.

Впервые установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.01.1979г. как «Всесоюзный день изобретателя и рационализатора».

Отмечается в последнюю субботу месяца.

С 1957г. отмечался неофициально по предложению Академии наук СССР.

30 – Международный день астероида (Asteroid Day).

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 06.12.2016г. в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

Отмечается в годовщину падения Тунгусского метеорита в Сибири. 30.05.1908г. произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. км были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.

Инициаторы учреждения Дня – Ассоциация исследователей космоса и Комитет по использованию космического пространства в мирных целях. Главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы «Queen» и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. В феврале 2014г. Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. Тогда и родилась идея Дня астероида.

