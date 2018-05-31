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Сари
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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

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Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » «Вам звонит Владимир Путин» – новый формат «прямой линии» с президентом
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 09:10

«Вам звонит Владимир Путин» – новый формат «прямой линии» с президентом


РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – СМИ выяснили ещё одно новшество «прямой линии» с президентом страны: если главе государства потребуется оперативно решить проблему или задать вопрос губернатору, то он выйдет с ним на конференц-связь. В этой связи главам региона рекомендовано внимательно следить за «прямой линией», не брать на это время отпуск и быть на связи, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Во время прошлогоднего диалога главы государства с населением жительница Апатитов пожаловалась на заполярную медицину. После обращения онкобольную Дарью Старикову направили на лечение в столичную клинику, однако спасти её не удалось – 22 мая апатитчанка скончалась. О смерти Дарьи Стариковой было доложено президенту, который в течение всего года контролировал лечение пациентки.

Недавно стало известно, что апатитская врач, лечившая Дарью Старикову, уволилась, не выдержав давления со стороны коллег и правоохранительных органов.

Напомним, «прямая линия» с президентом пройдёт 7 июня. Ранее сообщалось, что во время «прямой линии» в студии не будет зрителей.

Фото: пресс-служба Кремля

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