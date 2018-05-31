«Вам звонит Владимир Путин» – новый формат «прямой линии» с президентом

01 Июня 2018 года, 09:10

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – СМИ выяснили ещё одно новшество «прямой линии» с президентом страны: если главе государства потребуется оперативно решить проблему или задать вопрос губернатору, то он выйдет с ним на конференц-связь. В этой связи главам региона рекомендовано внимательно следить за «прямой линией», не брать на это время отпуск и быть на связи, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Во время прошлогоднего диалога главы государства с населением жительница Апатитов пожаловалась на заполярную медицину. После обращения онкобольную Дарью Старикову направили на лечение в столичную клинику, однако спасти её не удалось – 22 мая апатитчанка скончалась. О смерти Дарьи Стариковой было доложено президенту, который в течение всего года контролировал лечение пациентки.

Недавно стало известно, что апатитская врач, лечившая Дарью Старикову, уволилась, не выдержав давления со стороны коллег и правоохранительных органов.

Напомним, «прямая линия» с президентом пройдёт 7 июня. Ранее сообщалось, что во время «прямой линии» в студии не будет зрителей.

Фото: пресс-служба Кремля