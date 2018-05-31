Северному флоту – 285 лет

01 Июня 2018 года, 09:15

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня исполняется 285 лет со дня образования Краснознаменного Северного флота – межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил Российской Федерации, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

На сегодняшний день Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение ВВС и ПВО.

На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны – такие как флагман ВМФ России – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности государства – морских стратегических ядерных сил.

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «в зимнем периоде обучения Северный флот еще раз подтвердил, что способен успешно решать любые задачи по защите национальных интересов России, о чем свидетельствуют результаты деятельности флота в Арктике и в других районах Мирового океана».

1 июня 2018 года во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях – торжественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733 год. Годовым праздником — 1 июня.