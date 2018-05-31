Почти две тысячи детей родились в регионе с января по апрель

01 Июня 2018 года, 09:28

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области за первые четыре месяца 2018 года на свет появилось 1949 малышей.

«По сложившейся традиции представители сильного пола занимают лидирующие позиции: на 938 девочек приходится 1011 мальчиков. Среди общего числа родившихся зафиксировано 26 двоен. Три семейные пары стали счастливыми родителями тройняшек. 727 женщин стали мамами впервые, 806 – познали эту радость во второй раз. На третьего и более детей решились 384 северянки», – сообщили «Би-порту» в Мурманском региональном отделении Фонда соцстраха.

Согласно статистики фонда, средний рост и вес младенцев составляют 51,82 см и 3,37 кг. При среднем возрасте рожениц 30 лет, у юных матерей от 16 до 18 лет родилось 17 деток, а у женщин от 40 до 45 лет – 84 ребенка. Самым плодотворным месяцем для акушеров был январь, а из дней недели преобладает вторник. Отмечается, что по количеству новорожденных детей Мурманская область находится на седьмом месте в СЗФО.