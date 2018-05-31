Трассу «Кола» близ Питера расширят до четырёх полос

01 Июня 2018 года, 09:47

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» объявило конкурс на реконструкцию участка трассы Р-21 «Кола» протяженностью 16,5 км. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзаказа.

Начальная стоимость контракта составляет 12,041 млрд рублей. Заявки на конкурс принимаются до 18 июня, аукцион намечен на 25 июня.

Реконструкция охватит участок с 51-го по 68-й км трассы. Проектная документация предусматривает доведение параметров дороги до категории I-В с расширением проезжей части с двух до четырех полос. На всем протяжении участок реконструкции запроектирован на обособленном земляном полотне для встречных направлений, за исключением участка в районе населенного пункта Путилово, где реконструируемый участок примыкает к существующей четырехполосной дороге.

Для обеспечения безопасности движения на всем протяжении участка планируется устройство наружного освещения. В местах остановок общественного транспорта предусмотрено строительство подземных переходов с лестнично-пандусными спусками и пешеходными дорожками.

Все работы должны быть выполнены к декабрю 2021 года.