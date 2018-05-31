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В детских садах Мурманска начался ремонт
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Центр консалтинговых проектов принял участие в конкурсе «100 лучших товаров и услуг Мурманской области»
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 10:24

Центр консалтинговых проектов принял участие в конкурсе «100 лучших товаров и услуг Мурманской области»

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МУРМАНСК/ 1 июня – Компания представила экспертам новый программный продукт «ЦКП: Зарплата экипажей судов» - решение для автоматизации работы отделов кадров и бухгалтерий рыболовецких компаний, предприятий морского и речного транспорта. Решение получило государственный патент в сентябре 2017 года, также оно имеет сертификат совместимости с линейкой программных продуктов фирмы 1С. Продукт позволяет автоматизировать сложные расчеты по специфическим для отрасли алгоритмам. Его главные функции – возможность учета состава экипажа в рейсе, ведения детализованных списков и отбора документов по конкретному рейсу; настройка судовых ролей в соответствии с формами Минтранса на русском и английском языках; расчеты суммы сдельной оплаты за рейс в соответствии с количеством вылова рыбы и расценками каждого вида продукции; расчеты в иностранной валюте взамен суточных; распределение суммы котлового довольствия между членами экипажей; удобное и легкое формирование справок о среднем заработке, денежных аттестатов, сводных приказов на отпуск с выходными днями. Без использования программного обеспечения данные процессы требуют консолидации информации из разных источников и сложных расчетов, и занимают большое количество времени.

– Главные преимущества для заказчиков – это выгодная цена. Покупка решения выйдет примерно в 5 раз дешевле, чем заказ отдельной настройки каждого из алгоритмов, – рассказала конкурсной комиссии разработчик продукта Ирина Егорова. – Гибкий функционал позволяет легко настроить для заказчика расчеты именно по его параметрам и особенностям. Решение отличает быстрое внедрение – оперативный запуск происходит всего за 1 месяц. Кроме того, пользователей порадует знакомый интерфейс и удобное расположение блоков и кнопок.

Внедрение решения сократит трудоемкость расчетов и сделает удобным получение отчетов в различных разрезах. Автоматически формируются и заполняются бланки необходимых отраслевых документов. Интеграция с установленной бухгалтерской программой позволит работать в режиме одного окна – не нужно перезаносить данные в новую программу.

Подробное описание, возможности и преимущества решения – на сайте.

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