Центр консалтинговых проектов принял участие в конкурсе «100 лучших товаров и услуг Мурманской области»

01 Июня 2018 года, 10:24

МУРМАНСК/ 1 июня – Компания представила экспертам новый программный продукт «ЦКП: Зарплата экипажей судов» - решение для автоматизации работы отделов кадров и бухгалтерий рыболовецких компаний, предприятий морского и речного транспорта. Решение получило государственный патент в сентябре 2017 года, также оно имеет сертификат совместимости с линейкой программных продуктов фирмы 1С. Продукт позволяет автоматизировать сложные расчеты по специфическим для отрасли алгоритмам. Его главные функции – возможность учета состава экипажа в рейсе, ведения детализованных списков и отбора документов по конкретному рейсу; настройка судовых ролей в соответствии с формами Минтранса на русском и английском языках; расчеты суммы сдельной оплаты за рейс в соответствии с количеством вылова рыбы и расценками каждого вида продукции; расчеты в иностранной валюте взамен суточных; распределение суммы котлового довольствия между членами экипажей; удобное и легкое формирование справок о среднем заработке, денежных аттестатов, сводных приказов на отпуск с выходными днями. Без использования программного обеспечения данные процессы требуют консолидации информации из разных источников и сложных расчетов, и занимают большое количество времени.

– Главные преимущества для заказчиков – это выгодная цена. Покупка решения выйдет примерно в 5 раз дешевле, чем заказ отдельной настройки каждого из алгоритмов, – рассказала конкурсной комиссии разработчик продукта Ирина Егорова. – Гибкий функционал позволяет легко настроить для заказчика расчеты именно по его параметрам и особенностям. Решение отличает быстрое внедрение – оперативный запуск происходит всего за 1 месяц. Кроме того, пользователей порадует знакомый интерфейс и удобное расположение блоков и кнопок.

Внедрение решения сократит трудоемкость расчетов и сделает удобным получение отчетов в различных разрезах. Автоматически формируются и заполняются бланки необходимых отраслевых документов. Интеграция с установленной бухгалтерской программой позволит работать в режиме одного окна – не нужно перезаносить данные в новую программу.

Подробное описание, возможности и преимущества решения – на сайте.

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