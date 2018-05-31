Коллекторам разрешили «разбивать» сообщения должникам

01 Июня 2018 года, 10:40

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Коллекторам позволили отправлять заемщикам по несколько SMS в день вместо разрешённых двух. Однако только при условии, что речь идет о частях одного сообщения и они едины по смыслу. Соответствующее определение вынес Верховный суд, сообщают «Известия».

Основанием для вынесения определения послужило то, что в апреле 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности за слишком частое общение с заемщиками. «Сентинел кредит менеджмент» отправило заемщику три SMS за день, «Активбизнесколлекшн» — пять. По закону «О защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности» взыскатели могут взаимодействовать с должниками по SMS два раза в сутки, четыре раза в неделю, 16 раз в месяц.

В обоих случаях Верховный суд отказался пересматривать решения кассационных инстанций. Он признал, что одно сообщение можно разбить на несколько частей, объединенных одним смыслом. В этом случае SMS, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал ВС в своем определении.

«В соответствии со стандартом GSM максимальное количество знаков в SMS составляет 160 знаков латиницей и 70 знаков кириллицей. Но по закону коллекторам можно отправлять сообщения только на русском языке. В SMS необходимо внести большой объем информации — в частности, об агентстве, кредиторе и факте задолженности. Вся информация зачастую не входит в 70 символов. Длинное сообщение разбивается на несколько частей», — пояснил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. По его словам, согласно КоАПу, за нарушение частоты взаимодействия налагается штраф в 50–500 тыс. рублей. Также могут приостановить деятельность компании на 90 суток.