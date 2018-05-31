Бутылка с письмом норвежской девочки причалила к мурманскому берегу

01 Июня 2018 года, 10:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – До берега Мурманской области доплыло послание в бутылке. Семь лет назад его отправила жительница Норвегии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генконсульстве Норвегии в Мурманске.

Обнаружил находку муж одной из сотрудниц консульства. Выяснилось, его отправила норвежская девочка Юни Андерсен в октябре 2011 года. В послании говорится, что ей 12 лет и что живёт она на острове Ванной в Северной Норвегии, любит ездить верхом и играть в футбол, что у нее есть кошка и раньше была лошадь. Сотрудникам Генконсульства Норвегии в Мурманске удалось найти Юни. Она рассказала, как отправила письмо в бутылке, когда была подростком.

«Все началось с того, что мы в школе прочитали рассказ, в котором кто-то отправил письмо в бутылке. И я тоже захотела отправить такое письмо. Я положила письмо в пластиковую бутылку и отдала ее своему папе. Он рыбак, и он должен был выбросить бутылку далеко в море, чтобы ее не прибило сразу же к берегу. Сейчас, спустя 7 лет, очень здорово узнать, что мое письмо нашли в России. Я думала, что никогда не получу ответ», – написала Юни.