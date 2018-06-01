В России подешевела ипотека на новостройки и вторичное жильё

01 Июня 2018 года, 11:27

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Средние ставки предложения по ипотечным кредитам упали до 9,3% на 30 апреля 2018 года, сообщили «Известиям» в госкомпании «Дом.РФ». Рынок новостроек стал для банков менее рискованным, говорят эксперты. Ипотека на вторичное жильё также подешевела. Как ожидается, во втором полугодии ставки упадут ниже 9%.

Речь идет о ставках, которые учитывают последние изменения в существующих ипотечных продуктах, новые предложения и опции, рассказали в пресс-службе компании «Дом.РФ». Там отметили, что такие ставки являются «своего рода опережающим индикатором движения ипотечных ставок на рынке». Год назад процентные ставки по предложениям на приобретение жилья на «вторичке» были в среднем равны 11,7%, по новостройкам — 10,6%. Начиная с III квартала 2017 года ставки предложения на первичном и вторичном рынке сравнялись.

«Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе процентные ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке будут приблизительно на одном уровне», — подчеркнули в госкомпании. Между тем средневзвешенная ставка фактической выдачи, по данным ЦБ, за четыре месяца 2018 года составила 9,68%. В апреле ставка выдачи по кредитам на новостройки составила 9,43%, а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,63% .

Уже во втором полугодии 2018 года ставки по ипотеке упадут ниже 9%, прогнозируют в «Дом.РФ». Снижение и выравнивание ставок обусловлено тем, что после ужесточения долевого законодательства и консолидации строительных компаний первичный рынок стал менее рискованным для банков, сказал «Известиям» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Что касается вторичного рынка, ставки на вторичном рынке иногда оказывались выше, поскольку банки закладывали, к примеру, риски потери клиента из-за рефинансирования.