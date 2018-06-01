В рамках акции «Родился читателем» поздравят мурманчанок, ставших мамами 1 июня

01 Июня 2018 года, 11:41

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра, 2 июня, в родильных домах №1 и №3 и Мурманском областном перинатальном центре пройдёт акция «Родился читателем». Инициатива библиотеки, осуществлённая впервые в 2007 году, стала теперь традицией и является частью региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Мурманской области».

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравят мам, чьи дети родились 1 июня, в День защиты детей. Библиотекари презентуют мамам и новорождённым подарочные наборы: книгу для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книгу для чтения малышам, экземпляр Конвенции ООН о правах ребенка и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

В 11:00 сотрудники библиотеки приедут в Мурманский областной перинатальный центр, в 12:00 – в Роддом №1, в 13:00 – в Роддом №3.