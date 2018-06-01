Результаты проверки ветеринарного законодательства: возбуждено 13 административных дел

01 Июня 2018 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Комитетом по ветеринарии Мурманской области подведены итоги реализации полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора за май. В рамках выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущий год состоялось шесть проверок учреждений-участников оборота продукции животного происхождения, кинологического центра и организации.

В результате двух плановых проверок выявлены нарушения ветеринарного законодательства. В одном случае учреждение не подтвердило безопасность куриных яиц, находящихся в обороте, в другом – не обеспечило проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении птицы, контактирующей с детьми. Юридическим лицам выданы предписания об устранении нарушений. Должностные лица учреждений привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Всего в мае завершилось проведение 18 проверок, из них 11 - с нарушениями требований ветеринарного законодательства. Установлены случаи необеспечения гражданами вакцинации и регистрации принадлежащих им домашних животных.

Владельцы личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств не предъявляли продуктивных животных ветеринарным специалистам для проведения предубойного осмотра, а продукты убоя - для ветеринарно-санитарной экспертизы и определения порядка дальнейшего использования мяса и мясопродуктов, нарушали ветеринарно-санитарные правила сбора и уничтожения биологических отходов.

В результате контрольно-надзорной деятельности государственными ветеринарными инспекторами выписано 11 предписаний, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Вынесено девять постановлений о назначении административных наказаний: наложено девять административных штрафов на общую сумму более 35 тысяч рублей. Материалы двух дел об административных правонарушениях направлены в территориальные административные комиссии для рассмотрения по существу.