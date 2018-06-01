Открыт приём заявок на конкурс журналистских работ «МедиаТЭК-2018»

01 Июня 2018 года, 12:16

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – С начала лета стартует Четвертый Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». С 1 июня по 20 августа 2018 года открыт приём заявок на участие.

К участию в Конкурсе приглашаются средства массовой информации, журналисты, пресс-службы (отделы по связям с общественностью) компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. На Конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ или реализованные в период с 1 сентября 2017 года по 20 августа 2018 года.

Основная цель – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков. Заявки на участие в региональном туре Конкурса принимаются по адресам электронной почты: minenergo@gov-murman.ru и popenko@gov-murman.ru в период с 1 июня по 31 июля 2018 года.