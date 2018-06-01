В День защиты детей Колэнерго напоминает основные правила электробезопасности

01 Июня 2018 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня - Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в группу компаний «Россети») обращаются к взрослым и детям с убедительной просьбой соблюдать элементарные правила безопасности, особенно в период долгожданных летних каникул, когда у детей появляется много свободного времени и для игр можно выбрать не самые подходящие, опасные места.

При нахождении вблизи энергетических объектов обращайте внимание на предупреждающие знаки, не заходите за ограждения и внутрь охраняемых объектов. Не допускайте нахождения детей и подростков вблизи и на территории объектов повышенной опасности.

Категорически запрещается:

проникать на территорию энергообъектов, влезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где имеются электрические провода;

приближаться оборванным проводам, ближе чем на 8 м (оказавшись в восьмиметровой опасной зоне от оборванного провода, нельзя уходить из нее обычным шагом: необходимо свести ноги вместе, не отрывая стопы от земли, двигаться скользящими мелкими шагами);

набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи;

разжигать костры, складировать под проводами линий электропередачи какие-либо предметы, тем более легковоспламеняющиеся;

ловить рыбу в непосредственной близости линий электропередачи;

пользоваться неисправными электроприборами, и ремонтировать включенные в сеть электроприборы.

Будьте бдительны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей.