Операторы по капремонту смогут получать персональные данные жильцов

01 Июня 2018 года, 12:48

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Региональные операторы, курирующие выполнение капремонта, могут получить доступ к персональным данным собственников жилья. Это позволит им упростить процесс взимания долгов с неплательщиков. Такие рекомендации дал Совет Федерации Минстрою, сообщают «Известия».

Сейчас в России существует два способа оплачивать капремонт в жилых домах. Первый — жители могут открыть специальный счёт дома и сами решать, когда и на что тратить деньги. Второй — делать взносы в общий котёл регионального оператора и ждать, когда до дома дойдет очередь. По состоянию на I квартал 2018 года общий объем задолженности по «котлам» составлял 78,9 млрд рублей. Тогда как на конец 2017 года долги по спецсчетам были на уровне 12 млрд рублей, рассказали в Ассоциации региональных операторов капремонта.

Правом взыскивать задолженности с граждан, которые отчисляют взносы по принципу общего котла, региональные операторы наделены Жилищным кодексом. Однако свободно получить персональные данные собственников из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы обратиться в суд, они не могут. За эту услугу они должны платить.

Деньги на оплату выписок из ЕГРН, а также госпошлин приходится выделять из регионального бюджета, так как взносы на капремонт могут идти только на сами работы.