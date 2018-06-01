Проверьте паспорт: он может оказаться недействительным

01 Июня 2018 года, 13:07

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Паспорта около 1,5 миллионов россиян оказались недействительными. Министерство внутренних дел эту проблему признало и объяснило, как это произошло.

«В 2006 году начался процесс объединения баз в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) «Российский паспорт». При этом из-за отсутствия на тот момент технической возможности при загрузке информации из разных учётов, статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», – передает «МК».

В ведомстве предложили россиянам самостоятельно проверить свой паспорт в базе данных (на официальном сайте МВД).

Как пояснили «Би-порту» в региональном МВД, в Мурманской области эта проблема не носит массовый характер – в месяц выявляется один-два документа. О том, что паспорт является недействительным, мурманчане выясняют, например, при оформлении кредита.

«Если такое действительно произошло, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции и в течение одного-двух дней в базе данных будут внесены необходимые изменения. Паспорт при этом менять не нужно», – рассказала «Би-порту» официальный представитель УМВД по Мурманской области Марина Шихова.