Егор Крид поставит точку в самом обсуждаемом сезоне «Холостяка» в это воскресенье

01 Июня 2018 года, 14:27

РОССИЯ/ 1 июня – Шестой сезон «Холостяка» можно назвать самым обсуждаемым, неординарным и эмоциональным за всю историю проекта. События каждой серии сезона тут же становились сенсационными заголовками в СМИ. Еще бы! Ведь 17 участниц на протяжении двух с половиной месяцев боролись за сердце одного из самых завидных женихов страны — Егора Крида. Бешеная популярность, миллионы поклонниц и пристальное внимание прессы — вот что сопровождает Егора по жизни. В шоу «Холостяк» певец пришел найти любовь и искренность. Он тщательно готовил каждое свидание с девушками, придумывая самые незабываемые встречи, нарушал правила и даже был готов выйти из игры.

Армен Оганян, креативный продюсер шоу «Холостяк»: «Уникальность Егора в том, что он умудрялся не только нарушать правила, но и сделать так, чтобы даже продюсеры согласились, что этих правил могло бы здесь не быть. Егор действительно слегка перевернул мир «Холостяка» с ног на голову. К каждому съемочному дню, к каждому свиданию, к каждой церемонии роз он подходил с такой скрупулёзностью, что нередко заставлял съёмочную группу ждать часами, пока все не станет идеально».

Съемки шестого сезона шоу проходили в Испании, России и Арабских Эмиратах. Вместе с холостяком и претендентками на его сердце зрители катались на роскошных яхтах, преодолевали боязнь высоты в красивейших каньонах, были на исповеди в церкви, искали призраков в заброшенном кинотеатре, побывали в тире, тату-салоне, арт-галерее, летели навстречу ветру по хайвэю и смотрели на звездопад. А кроме этого, видели настоящие предательства, слезы, были свидетелями интриг, ссор и ярких эмоций.

Каждая из участниц проекта получила внимание Егора. Но в финале остались лишь двое: свой главный выбор холостяку придется делать между Дарьей Клюкиной и Викторией Коротковой. В последней серии Егор познакомится с родителями девушек и определится со своими чувствами. Финальная сцена проекта снималась в одном из самых современных и роскошных городов мира — Дубае.

Каждая из финалисток показала, что ради Егора готова на многое. Но кому из них Егор поверит больше? Кто из девушек получит кольцо? Или холостяк в очередной раз нарушит все правила и предложит свой сценарий развития событий,?

«Холостяк». Финал. В это воскресенье, 3 июня, в 20.00 на ТНТ.