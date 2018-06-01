В центре «Журавушка» с детьми обсудили их права и обязанности

01 Июня 2018 года, 17:37

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В преддверии Международного дня защиты детей, 30 мая, в центре «Журавушка» состоялся Круглый стол на тему «Права и ответственность несовершеннолетних».

В ходе мероприятия заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кольского района Людмила Анисимова рассказала ребятам историю возникновения Международного дня защиты детей. На встрече обсуждались вопросы безопасности в период летних каникул. Воспитанники показали правовую осведомленность, разбирая предложенные жизненные ситуации, рассказывая о правах детей и определяя меру ответственности за описанные проступки и правонарушения.

«Рядом с правами всегда следуют обязанности. Нужно уважать права других. Необходимо отвечать за свои решения, действия и поступки», - такие выводы сделали воспитанники «Журавушки» в итоге мероприятия.