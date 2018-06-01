Главный инженер Апатитской дистанции пути ОЖД предстанет перед судом за смерть человека

01 Июня 2018 года, 16:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению главного инженера Апатитской дистанции инфраструктуры Октябрьской дистанции инфраструктуры (структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД») в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

В ходе следствия установлено, что главный инженер Апатитской дистанции инфраструктуры после проведения буровзрывных работ на участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области не оценил опасные производственные факторы, не принял мер к разработке и утверждению инструкции по охране труда при производстве работ на скально-обвальных участках, не обеспечил работников бригады средствами индивидуальной защиты (защитными касками). В результате допущенных нарушений требований охраны труда в апреле 2017 года из-за падения фрагментов скальных обломков на железнодорожный путь был смертельно травмирован монтер пути данной дистанции, который в составе бригады выполнял работы по восстановлению железнодорожного пути.

Уголовное дело с утвержденным Мурманским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Кольский районный суд Мурманской области.