«Безопасный троллейбус» ездил для детей

01 Июня 2018 года, 16:15

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня, в Международный день защиты детей, Областная детско-юношеская библиотека и Государственная инспекция безопасности дорожного движения по Мурманской области в рамках совместного проекта с ОАО «Электротранспорт» организовали и провели совместную акцию «Безопасный троллейбус». Библиотека проводит её уже в шестой раз.

В этот день ребята вторых-восьмых классов оздоровительного летнего лагеря при мурманской гимназии №8 путешествовали по городу на троллейбусе по маршруту №3 от улицы Радищева через центр города. Экскурсоводами для детей в путешествии были библиотекари краеведческого отдела Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и инспектор по пропаганде ГИБДД города Мурманска Инна Башмакова.

По ходу движения троллейбуса библиотекари рассказали школьникам о памятниках и городских достопримечательностях, провели познавательные викторины по истории города и области, поиграли в интересные познавательные игры, связанные с транспортом Мурманска. Инспектор напомнила детям о безопасном поведении на улице и проезжей части, сообщила о наиболее опасных и сложных для пешеходов участках города, где нужно быть особенно внимательными, рассказала, когда и где в Мурманске появился первый светофор.