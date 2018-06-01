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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске загорелась крыша жилого дома
 
 
 
 
02 Июня 2018 года, 09:00

В Мурманске загорелась крыша жилого дома


МУРМАНСК/2 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера около десяти часов вечера загорелась крыша здания в районе магазина «Охота». По свидетельству очевидцев в социальных сетях, огонь быстро  распространился  и охватил большую часть ее поверхности. 

«Пожар на улице Полярные Зори, напротив «Фараона», - пишут северяне в социальных сетях. Мурманчане обратили внимание, что дом явно собрались ремонтировать или сносить, поскольку территория огорожена забором. На месте происшествия работали пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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